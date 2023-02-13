Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Нобоа заявил, что не избивал свою девушку

Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не избивал свою девушку Кевиам Касо. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

«Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек»,— цитирует издание заявление игрока «Сочи».

Ранее бизнесвумен из Эквадора Кевиам Касо сообщила в соцсетях, что футболист ударил ее не менее 10 раз после того, как девушка застала его в постели с двумя женщинами. Позже запись была удалена из аккаунта Касо.

Кристиан Нобоа, выходец из Эквадора, играет за российские клубы с 2007 года. До перехода в «Сочи» футболист выступал за «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов». С Кевиам Касо игрок сочинского клуба состоял в отношениях с 2020 года после разрыва с супругой Ольгой Абрамовой.

Анастасия Донскова

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