Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Нобоа заявил, что не избивал свою девушку

Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не избивал свою девушку Кевиам Касо. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

«Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек»,— цитирует издание заявление игрока «Сочи».

Ранее бизнесвумен из Эквадора Кевиам Касо сообщила в соцсетях, что футболист ударил ее не менее 10 раз после того, как девушка застала его в постели с двумя женщинами. Позже запись была удалена из аккаунта Касо.

Кристиан Нобоа, выходец из Эквадора, играет за российские клубы с 2007 года. До перехода в «Сочи» футболист выступал за «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов». С Кевиам Касо игрок сочинского клуба состоял в отношениях с 2020 года после разрыва с супругой Ольгой Абрамовой.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...