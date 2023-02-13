В Евпатории завели уголовное дело после поджога могилы участника СВО

Полиция возбудила уголовное дело после надругательства над могилой участника спецоперации, расположенной в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Крыму.

В соцсетях ранее распространилась информация о поджоге могилы участника СВО. Она находится на городском кладбище. Захороненный там 21-летний солдат погиб в октябре. 9 февраля его посмертно наградили орденом Мужества. Полиция с МЧС подтвердили факт поджога захоронения.

Из-за повреждения могилы отдел дознания ОМВД России по Евпатории возбудил уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных подозреваемых.

Татьяна Ручкина

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