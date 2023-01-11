Эй, приезжий, проезжай

По Московскому скоростному диаметру (МСД) за первую неделю работы магистрали в платном режиме проехало около 735 тыс. автомобилей, следует из данных столичного дептранса. Более 99% трафика составляют транспортные средства москвичей и жителей области — для них проезд бесплатный. Платить же должны только владельцы транзитного транспорта из регионов. Больше всего гостей столицы, зафиксированных камерами на МСД, прибывает из Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Статистику работы МСД “Ъ” предоставили в департаменте транспорта Москвы. Эта дорога, напомним, стала с 2 января платной для транзитного транспорта: 950 руб. за каждый проезд независимо от категории машины. Владельцы автомобилей со столичными и подмосковными номерами за поездки не платят. Впрочем, если машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с него прошло не менее двух часов, плата не взимается и с приезжих (такие поездки не считаются транзитными). Шлагбаумов и пунктов оплаты на МСД нет: трафик контролируют камеры, с их помощью автовладельцам выставляют счета.

МСД, напомним, объединяет уже открытую для движения Северо-Восточную (движение по ней бессветофорное, разрешенная скорость движения 60–90 км/ч) и Юго-Восточную хорды (под такими названиями эти участки ранее были известны для московских водителей). Последнюю мэрия собирается достроить и открыть для движения в 2023 году. В этом же году МСД соединят с платной трассой М-12 «Восток» в районе Некрасовки. После полного запуска всех участков диаметра по нему будут следовать 400 тыс. машин в день, ожидают в дептрансе. Тогда же, по оценкам мэрии Москвы, отдельные участки Садового кольца, МКАД и ТТК разгрузятся на 30%.

В первую неделю января (2–9 января) по МСД ежедневно проезжали 105 тыс. транспортных средств, или около 735 тыс. за неделю. «Количество машин в новогодние праздники всегда существенно меньше, чем в обычные рабочие дни,— пояснили “Ъ” в дептрансе Москвы.— В 2022 году ежедневно по основному участку МСД проезжали в среднем 260 тыс. машин, 76% транспорта — машины жителей Москвы».

Всего 0,25% общего недельного трафика на МСД — транзитные автомобили (240 транспортных средств), причем 91% из них — легковые машины, 8% — грузовики, 1% — автобусы. Популярнее всего диаметр оказался у владельцев транспортных средств из Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Точное число оплативших проезд и должников пока неизвестно. В дептрансе напомнили, что по истечении пяти дней после поездки, если водитель не произвел оплату, формируется штраф 1,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 5 тыс. руб.— для автобусов. Постановление выносит Ространснадзор на основании данных дептранса с 121 камеры, установленной на МСД. Если долг за проезд будет погашен в течение последующих 20 дней, штраф аннулируется. Таким образом, о первых должниках будет известно не ранее 22 января.

Сумма, которую должны будут заплатить владельцы транзитных автомобилей за первую неделю поездок по МСД, составит 228 тыс. руб., подсчитал “Ъ” на основе данных дептранса. Отслеживать оплату власти предлагают на сайте msd.mos.ru или в приложении «Парковки России». Бесконтактные транспондеры на МСД также работают, говорят в дептрансе. Грузовикам запрещено выезжать на МСД без пропуска, штраф 5 тыс. руб.

Транзит по МСД возрастет, но основная часть приезжих предпочтет ехать все же через ЦКАД, прогнозирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Этот путь, напоминает он, дешевле: для легковой машины тариф по ЦКАД составляет 624 руб. от Егорьевского шоссе до М-11 и 565 руб.— от М-7 до М-11. «Нет никакого смысла тащиться в Москву, особенно тем, кто едет со стороны Владимира и Нижнего Новгорода,— поясняет эксперт.— На той же М-7 еще можно встать в пробку, также существует риск попасть в небольшой затор на МСД». Господин Кадаков уверен, что власти продолжат вводить плату и на других внутригородских дорогах (до сих пор это практиковалось только на междугородных магистралях), причем не только в Москве, но и в других городах. «Автомобилистов, очевидно, к этому активно готовят»,— считает эксперт.

Иван Буранов