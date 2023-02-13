Романтика с пользой

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых заманчивых предложениях спа-пространств в Москве и Дубае: массажи и экзотические ритуалы красоты пригодятся не только для Дня всех влюбленных.



The Carlton, Moscow

В отеле приглашают совершить спа-путешествие на двоих, не покидая столицы — в The Carlton Spа стоит забронировать парный кабинет, который, как раз к празднику, будет украшен свечами и лепестками роз. Специалисты спа проведут красивый ритуал на косметике Hobepergh или Valmont: в меню есть варианты как для лица, так и для тела. После (или до — все по желанию) процедуры можно провести время у бассейна, сходить в хаммам или парную.

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The Carlton Moscow



Спа-клиника «Восточный экспресс»

На марокканские уходы Charme D`Orient в клинику приходят парами: согреться телом и душой. Перед началом самого популярного зимнего ритуала гостей приглашают подышать расслабляющим ароматом эвкалипта в хаммаме (а заодно распарить кожу, чтобы подготовить ее к процедуре). Детали программы: пилинг с измельченным квасцовым камнем, обертывание с маской из марокканской минеральной глины рассул и экстракта герани для мужчин и скраб с медом и злаками, маска с медом, пчелиным молочком и жемчужной пудрой для женщин. Завершается двухчасовое путешествие в Марокко авторским расслабляющим массажем с ароматическим маслом, которое подбирается индивидуально.

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Спа-клиника «Восточный экспресс»



Jumeirah Zabeel Sara

Специально ко Дню всех влюбленных в Talise Ottoman Spa в Jumeirah Zabeel Saray подготовили новый полуторачасовой уход Valentine Ultimate Retreat. Процедура включает в себя традиционный пилинг тела рукавицей кесе, пенный массаж тела, восстанавливающий уход для лица. В конце процедуры пару приглашают на ароматный арабский чай и релакс-напитки. Помещение спа наполнено ароматами экзотических масел лемонграсса, плюмерии, а отдельные кабинеты ионизированы гималайскими соляными лампами — здоровье и красота тут буквально разлиты в воздухе.

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Kempinski Hotel Mall Of The Emirates

На 14 Февраля тут приглашают в расслабляющее и омолаживающее путешествие в Sensasia Spa, где можно выбрать одну из фирменных процедур: скрабы для тела, 90-минутный массаж-процедуру для сияния кожи лица Natura Bisse Diamond Experience Life. Так специалисты предлагают подготовиться к романтическому свиданию. Помимо приглашения в спа отель приготовил праздничные предложения по заселению и отдельное меню в ресторанах.

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Anantara World Islands

В местном сценарии проведения праздника влюбленных тут значится расслабляющая процедура для двоих в спа-центре Anantara Spa: 30 минут в молочной ванне, затем очищающее скрабирование всего тела и часовой фирменный массаж Anantara. Дополнят романтическую атмосферу бокал шампанского и свежие фрукты. Влюбленные также получают сертификат на 600 дирхамов ОАЭ ($160) для использования в центре эстетической медицины Serenity Clinic.

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Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Перед романтическим ужином в красивом шатре на пляже на берегу моря можно заглянуть в спа-центр Nikki Spa и сделать часовой расслабляющий массаж. После спа пары приглашают провести время у бассейна Vitality Pool с шампанским и традиционными для Дня всех влюбленных десертами в виде клубники с шоколадом.

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Ирина Кириенко