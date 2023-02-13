«Яндекс» объяснил сбой в работе 6 февраля выходом из строя одного из сетевых устройств

Перебои в работе сервисов «Яндекса», которые произошли 6 февраля, спровоцированы выходом из строя одного из сетевых устройств — граничного маршрутизатора, сообщила пресс-служба компании.

Граничные маршрутизаторы — это то место, где проходит граница между разными сетями связи. От их работы зависит связность между «Яндексом» и сетями, которые обеспечивают подключение конечных пользователей, уточняет «Яндекс» в своем блоге на площадке «Хабр».

«Инженеры "Яндекса" воспроизвели сбой в лабораторных условиях и выявили в ОС маршрутизатора баг, оказавший ключевое влияние на развитие событий. Компания приняла меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, и сообщила о проблеме в ПО производителю сетевого оборудования»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Сбой 6 февраля затронул различные сервисы «Яндекса». Сообщалось о перебоях в работе поисковика, музыки, карт, «Кинопоиска», «Лавки», «Маркета» и «Такси», а также платформы «Дзен».

Эрдни Кагалтынов