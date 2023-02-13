Более половины россиян высказались за запрет на выезд чиновников и депутатов для отдыха за границей

Как показал опрос исследовательского центра SuperJob, шесть из десяти россиян поддерживают инициативу на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Наиболее часто респонденты отмечают, что «за границей все что угодно может произойти, от провокаций до вербовки». Среди высказавшихся против большинство опасается, что подобные предложения нарушают права человека. А 8% просто хотят увидеть, «кто настоящий патриот» и кто чего стоит.

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Как отмечается в исследовании, наибольшее число сторонников запрета на выезд госслужащих — среди россиян старших возрастных групп (от 45 лет), людей с высокими доходами (от 80 тыс. руб.). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин.