Членам «банды амазонок» назначили от 24 до 25 лет колонии

Ростовский суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии, сообщает ТАСС. По совокупности наказаний и с учетом ранее назначенных сроков Инессу и Викторию Тарвердиевых приговорили к 25 годам колонии общего режима, Анастасию Синельник — к 24 годам колонии общего режима, Сергея Синельник — к 25 годам колонии строгого режима. Суд признал их виновными по 98 новым эпизодам уголовного дела.

По версии СКР, в 2007 году Инесса Тарвердиева совместно с Романом Подкопаевым создали банду. В нее вошли дочь Тарвердиевой Виктория, а также сестра Подковаева Анастасия Синельник вместе со своим мужем Сергеем. Они нападали на сотрудников правоохранительных органов.

Их задержали в 2013 году после того, как банда проникла в частный дом в Аксае в Ростовской области, убили хозяев и украли продукты питания. Роман Подкопаев был убит в перестрелке во время задержания.

В 2017 году Инессу Тарвердиеву приговорили к 21 годам колонии общего режима, Викторию Тарвердиеву — к 16 годам, Анастасию Синельник — к 19 годам, Сергея Синельника — к 20 годам колонии строгого режима. Их признали виновными по ст. 209 (бандитизм), ст. 105 (убийство), ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство), ст. 162 (разбойное нападение), ст. 226 (хищение оружия) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

В октябре 2020 года начался процесс по новым эпизодам дела. Потерпевшими по ним признаны 98 человек. Присяжные признали обвинияемых виновными почти по всем эпизодам обвинения. Гособвинение просило назначить по 25 лет колонии общего режима Инессе и Виктории Тарвердиевым и Анастасии Синельник и пожизненное заключение в колонии особого режима для Сергея Синельника.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Банде амазонок" предложили по максимуму».

Олеся Павленко