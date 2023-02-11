Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 февраля

11:41. В Курской области прощаются с двумя мобилизованными бойцами, которые погибли в ходе специальной военной операции. Как сообщили в правительстве региона, «свой долг с доблестью и отвагой» исполнили 33-летний Алексей Марков (погиб 20 января) и 39-летний Александр Ангелов.

9:44. В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков: «Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий».

8:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей региона спрашивать документы у сотрудников администраций, которые хотят проверить подвалы и укрытия. Об этом он рассказал накануне в прямом эфире в социальных сетях: «Надо десять раз спросить... Если это наши люди, сотрудники администрации, то у них право такое есть, на основании поручения о проверке подвалов как укрытий».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 февраля