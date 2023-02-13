Обвиняемую в мошенничестве оставили без зарплаты

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) отказал в гражданском иске известному аудитору Елене Лоссь, которая, напомним, обвиняется в попытке хищения компании «Фармсервис» и махинациях с закупками оборудования на общую сумму около 320 млн руб. и числится в международном розыске. Истец требовала восстановить ее на работе в «Фармсервисе» и выплатить недополученный заработок, который составлял 1 млн руб. в месяц за четыре часа работы в день. Однако апелляционная коллегия горсуда посчитала, что при увольнении истца работодатель выполнил все требования Трудового кодекса, а госпожа Лоссь действовала не в интересах компании, в которой работала. Учитывая материалы уголовного дела, горсуд оценил действия Елены Лоссь как злоупотребление правом и отменил решение Никулинского райсуда, который ранее частично удовлетворил исковые требования аудитора.

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Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ Елена Лоссь

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

В судебную коллегию по гражданским делам Мосгорсуда с апелляционной жалобой обратилась компания «Фармсервис». Ее представители оспаривали решение Никулинского райсуда столицы, который частично удовлетворил требования Елены Лоссь, признав незаконным ее увольнение и предписав восстановить ее в должности. Также суд счел необходимым взыскать с компании в пользу аудитора почти 8 млн руб. в порядке компенсации невыплаченной зарплаты, исходя из среднего заработка истца, за время ее вынужденного прогула с конца 2021 года. Помимо этого, райсуд решил, что ответчик должен компенсировать известному аудитору причиненный ему моральный вред. Стоит отметить, что удовлетворенные Никулинским судом материальные претензии — это примерно 70% от того, что требовала истец: одна невыплаченная зарплата, которую требовала Елена Лоссь, составляла почти 8,9 млн руб.

Напомним, что известный аудитор Елена Лоссь, владевшая аудиторской фирмой «РСМ-Русь» и Международным центром передовых практик внутреннего контроля и управления рисками, в настоящее время является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено московским управлением СКР в июле 2021 года. Согласно фабуле дела, занимая пост советника ООО «Фармсервис», аудитор вступила в преступный сговор с гендиректором компании Константином Беляевым и Лией Мурадовой, возглавлявшей ООО «ПроБиоФарм». Елена Лоссь, говорится в материалах расследования, являясь «фактическим руководителем» этих компаний, вместе с сообщниками не только похитила заемные бюджетные денежные средства в сумме 5,5 млн руб. при поставках оборудования, но и пыталась захватить права на 100% долей ООО «Фармсервис». Действия фигурантов квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба по уголовному делу, по подсчетам следствия, составляет почти 320 млн руб.

Материалы дела в отношении Константина Беляева, выделенные в отдельное производство, уже рассматриваются судом, а Елена Лоссь, которую следствие считает организатором преступлений, и Лия Мурадова были заочно арестованы и объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Некоторое время назад госпожа Мурадова была задержана в Италии, однако вопрос с ее экстрадицией там пока не решен. В этой же стране, по данным источников “Ъ”, проживает и госпожа Лоссь.

Выступая в МГС при рассмотрении жалобы компании «Фармсервис», представитель истца требовала оставить решение суда первой инстанции в силе, в свою очередь представитель ответчика и прокурор настаивали на его отмене. В итоге коллегия горсуда согласилась с доводами последних. В частности, в своем решении МГС отметил, что трудовой контракт между госпожой Лоссь и ООО «Фармсервис» был заключен 1 февраля 2021 года. Согласно его условиям, истец была принята на должность советника генерального директора компании по совместительству, сроком на пять лет. При этом должностной оклад совместителя, согласно договору, составлял 300 тыс. руб., кроме того, предусматривалась выплата советнику ежемесячной премии в размере 700 тыс. руб. А в соответствии с дополнением №1 к трудовому договору с 1 апреля 2021 года госпоже Лоссь был установлен новый должностной оклад, повторивший прежнюю сумму выплат — 1 млн руб. в месяц. Также документом устанавливался дистанционный характер работы госпожи Лоссь с продолжительностью рабочего дня в четыре часа. График исполнения трудовых обязанностей был оставлен на ее усмотрение.

Горсуд также отметил, что приказом от 26 мая 2021 года в связи с началом ликвидации деятельности «Фармсервиса» в компании был отменен дистанционный режим труда, и сотрудникам было предписано явиться в офис. Копия приказа была направлена и Елене Лоссь по электронной почте, но та ответила, что лишь рассмотрит «возможность изменений условия трудового договора», а до принятия ею решения продолжит работать в дистанционном режиме. Приказом от 31 июля 2021 года, отметил суд, Елена Лоссь была уволена в первый раз — в связи с невыходом на связь с работодателем без уважительной причины. Но 15 ноября того же года советник Лоссь была вновь допущена к исполнению своих обязанностей, о чем ее уведомили телеграммой. Однако госпожа Лоссь вновь не появилась в офисе, после чего в фирме были составлены акты об «отсутствии с сотрудником дистанционного взаимодействия». Также истцом, отметил суд, были проигнорированы направления на прохождение обязательного медицинского освидетельствования и просьбы предоставить ООО ее актуальные адрес, почту и номер телефона. 25 ноября 2021 года истец вновь был отстранена от должности, ей объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Эти приказы, подчеркнул МГС, оспорены не были, и после серии прогулов 6 декабря 2021 года действие трудового договора с госпожой Лось было прекращено, а она уволена. Обоснованность действий ответчика, отметил суд, подтверждают и данные табелей учета рабочего времени в ООО. МГС особо подчеркнул, что подписавший трудовой договор с госпожой Лоссь от имени «Фармсервиса» Константин Беляев является фигурантом дела о мошенничестве.

В итоге МГС пришел к выводу, что истец принятые на себя трудовые обязательства добросовестно не выполнила и, злоупотребляя правом, действовала не в интересах работодателя. При этом компания, напротив, исполнила требования Трудового кодекса, даже выплатив часть зарплаты при увольнении советника. На основании этих доводов Мосгорсуд постановление Никулинского райсуда отменил, а в удовлетворении исковых требований Елены Лоссь отказал. Получить комментарии от представителей аудитора “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов