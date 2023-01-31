Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после очередного этапа ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

По данным минтранса РФ, проезд для автомобилей и автобусов открыли в 06:30. Ограничения движения транспорта были введены ночью 30 января. Ожидалось, что проезд будет закрыт до полудня следующего дня.

В феврале текущего года на мосту заменят два поврежденных пролета, установят ограждения и наладят освещение. Полностью восстановить автодорожную часть конструкции в марте 2023 года.

Анастасия Донскова

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