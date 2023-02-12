НАТО отрицает намерение Столтенберга добиваться продления полномочий генсека

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть пост после истечения срока его полномочий. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. По информации СМИ, вопрос продления полномочий обсуждается.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата»,— сказала госпожа Лунгеску DPA (цитата по Zeit).

Страны НАТО уже трижды продлевали срок полномочий господину Столтенбергу. Он занимает пост генсека почти девять лет. Господин Столтенберг должен был уйти в отставку в октябре 2022 года, но лидеры стран Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года.

Источники Politico в конце января сообщали, что Йенс Столтенберг хотел бы продолжить работать в должности генерального секретаря НАТО. По информации издания, его кандидатура — наиболее упоминаемая во время дискуссий о кандидате.

Леонид Уварчев