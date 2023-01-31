Politico: Столтенберг хочет остаться на посту генсека НАТО

Йенс Столтенберг хотел бы продолжить работать в должности генерального секретаря НАТО, сообщили источники Politico. По информации издания, его кандидатура — наиболее упоминаемая во время дискуссий о кандидате. Господин Столтенберг должен был уйти в отставку в октябре 2022 года, но лидеры стран Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года.

Как пишет Politico, продление срока полномочий действующего генсека является реальной возможностью пусть даже и на короткое время. Утверждается, что он воспринимается как надежный чиновник, который может сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже в кризисное время.

В НАТО также обсуждаются и другие кандидатуры. Часто упоминаются премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас, министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Среди других вариантов — премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем некоторые в НАТО выступают за избрание нового генсека. По данным Politico, существует давление по назначению на пост женщины, так как все предыдущие генсеки были мужчинами. Также есть запрос на кандидата с Восточной Европы. Один из источников издания отметил, что было бы логично назначить на должность того, у кого есть опыт работы с Россией и кто понимает российский менталитет.

Сам Йенс Столтенберг ранее заявлял, что у него нет планов насчет дальнейшего пребывания на посту генсека. Он отмечал, что сосредоточен на работе до конца сентября.

Леонид Уварчев