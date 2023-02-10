Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 февраля

10:19. Глава МВД Чечни Руслан Алханов поблагодарил воронежскую компанию «Русское поле» за гуманитарную помощь полицейским республики и бойцам отряда «Ахмат». Об этом рассказал губернатор Александр Гусев. Из опубликованного им письма следует, что «Русское поле» передало более 2,5 тонн помощи, в том числе свыше 700 кг продуктов питания.

9:43. Сотрудники курского главка МЧС 10 февраля с 10:00 до 13:00 в Курске в районе парка Солянка проведут авиаразведку обстановки на реке Сейм при помощи беспилотника. Об этом сообщили в облправительстве, попросив соблюдать спокойствие.

8:59. Орловский губернатор Андрей Клычков выехал к зону спецоперации в район Херсона, сообщил он в своем Telegram-канале. Заночевал он в расположении спецназа. «Отрадно, что за время регулярной поддержки воинских подразделений СВО у нас сложилась настоящая фронтовая дружба, появились новые верные друзья. В том числе ребята из спецназа ГРУ, которым мы помогаем с первых дней спецоперации», — написал глава региона. К ним он приехал «не с пустыми руками»: «Груз собрали вместе с коллегами. Общий сбор не стали открывать, справились самостоятельно, закупили все необходимое, что дополнительно пригодится бойцам. Вес посылки составил порядка 1,5 тонны. Передали стиральные машинки, бензопилы и дополнительные цепи к ним, ноутбук, МФУ, медикаменты, перчатки, нательное белье, носки, средства личной гигиены, продукты питания, сигареты».