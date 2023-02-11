ЮНИСЕФ заявила о риске эпидемии в Сирии после землетрясения

Сирийский народ в первую очередь нуждается в питьевой воде и продовольствии, заявил представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар. Он опасается развития эпидемии в стране после землетрясения.

«Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры»,— сказал господин Аммар Al Jazeera (перевод по ТАСС).

Несколько мощных землетрясений произошли в ночь на 6 февраля. Магнитуда достигала 7,8. В Турции погибли больше 20 тыс. человек, в Сирии — больше 3 тыс.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее называл ситуацию в Сирии катастрофической. Президент Сирии Башар Асад обвинял страны Запада в политизации ситуации.

Леонид Уварчев