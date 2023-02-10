В выходные станция метро «Обводный канал» будет работать по нештатному графику

Станция петербургского метрополитена «Обводный канал» 10 и 11 февраля будет закрываться на вход в 23:00. Ограничения вводят в связи с работами по установке турникетов.

«В указанные часы вестибюль станции будет работать только для выхода пассажиров. Рекомендуем пользоваться ближайшими станциями метро "Лиговский проспект" и "Площадь Восстания", до которых можно доехать на автобусах маршрутов №№ 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91, 141»,— говорится в сообщении пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станция метро «Ладожская» петербургского метрополитена закроется на капитальный ремонт 4 марта. Работы будут идти 11 месяцев.

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