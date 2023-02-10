«Экология-Новосибирск» лишилась статуса регоператора ТКО в Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области подписал приказ о лишении ООО «Экология-Новосибирск» с 11 февраля статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ранее выводы о наличии оснований для принятия такого решения вынесла специальная комиссия.

Новым региональным оператором временно определено МУП «Спецавтохозяйство» (САХ). В правительстве региона пояснили, что 2 февраля от внешнего управляющего «Экологии-Новосибирск» поступило письмо об отказе от исполнения обязанностей регоператора, что согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» позволило министерству заключить новый договор без конкурса. Начата подготовка документации для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе.

«С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более одного года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе»,– сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов журналистам 10 февраля. Он напомнил, что основаниями для лишения статуса регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» стало непредоставление банковской гарантии на 2023 год и нарушение схем потоков отходов.

ООО «Экология-Новосибирск» была регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она годом ранее оценивала в 1,9 млрд руб., однако в середине января 2023 года кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. Примерно тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с неисполнением регоператором договорных обязательств.

О причинах лишения регоператора статуса – в публикации “Ъ-Сибирь” «Мусору не хватило гарантий».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова