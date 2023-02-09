Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска (уже бывший) Геннадий Шакиров направляется в колонию после определения апелляционной инстанции, оставившей в силе приговор Ленинского районного суда. Экс-чиновник, признанный виновным в получении взятки 1 млн руб. за покровительство частному перевозчику, был приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного, считая, что он фактически стал «жертвой провокации», а доказательства его вины строились на показаниях одного только ­взяткодателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Ульяновска в отношении бывшего заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадия Шакирова. Экс-чиновник в сентябре 2022 года был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2 млн по обвинению в получении через посредника взятки в размере 1 млн руб. за покровительство частному перевозчику (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области в официальном пресс-релизе.

Как отмечает прокуратура, Геннадий Шакиров «неоднократно требовал у женщины — индивидуального предпринимателя денежные средства за непринятие мер к лишению ее свидетельств на осуществление перевозок» и покровительство в функционировании маршрутов.

В Ульяновске, по данным мэрии, около 90% перевозок автобусного общественного транспорта выполняют 20 частных перевозчиков. Остальной объем — муниципально-государственное АО «ПАТП1».

Геннадий Шакиров был задержан сотрудниками ФСБ 15 февраля 2022 года при передаче ему взятки размером 100 тыс. руб. буквально напротив здания мэрии. Как отмечали в СУ СКР, первоначальные данные о вымогательстве взятки поступили от сотрудников регионального управления ФСБ, куда обратился сам предприниматель. В суд дело было передано в июне 2022 года. Как звучало в обвинительном заключении, речь идет о владельце маршрутов № 38 и № 94 ИП Марине Юдаевой. Отмечается, что у нее «надлежащим образом» был выявлен ряд нарушений, и Геннадий Шакиров через ее родного брата Александра Салюкова (считается, что Марина Юдаева номинально владеет маршрутом, фактически всем руководит господин Салюков. — «Ъ») «высказал требование о необходимости передачи ему взятки в размере 300 тыс. руб. (по 150 тыс. руб. за каждый маршрут)» за отзыв «обоснованно и законно направленного» в арбитражный суд иска о прекращении действия свидетельств на маршруты № 38 и № 94. Кроме того, он предложил ежемесячно платить по 50 тыс. руб. «за создание условий для нормального осуществления деятельности по перевозке пассажиров». В марте 2021 года, после передачи денег, заявление было отозвано и дело в арбитраже прекращено (действительно, по данным арбитражного суда, 25 февраля 2021 года в арбитражный суд поступил иск управления о лишении ИП Марины Юдаевой свидетельств на маршруты № 38 и № 94, но 18 марта 2021 года управление направило заявление об отказе от иска. — «Ъ»). Кроме того, в августе 2021 года, во время очередной передачи 50 тыс. руб., Геннадий Шакиров предложил Александру Салюкову передать еще 200 тыс. руб. «за выдачу управлением новых свидетельств на маршруты». Всего, по данным следствия, замначальника управления получил от господина Салюкова 1 млн руб.

Районный суд исключил обвинение в вымогательстве как недоказанное, с остальными доводами следствия согласился.

Геннадий Шакиров свою вину не признал ни в ходе предварительного следствия, ни в суде. Его адвокат Олег Головастиков настаивает на невиновности своего подзащитного. По его словам, в апелляционной жалобе указывалось на то, что в отношении Геннадия Шакирова «были совершены провокационные действия». «То, что Салюков положил Шакирову в карман деньги, еще не говорит о том, что Шакиров что-то принял. Это его сразу „приняли“ работники ФСБ»,— заметил адвокат. Он считает, что вина Геннадия Шакирова не доказана. «По эпизодам регулярных подношений никаких доказательств представлено не было. Обвинение строилось только на одном эпизоде передачи денег в день задержания и на показаниях только одного свидетеля — Александра Салюкова. Но Верховный суд уже не раз давал комментарии, что только на одних словах взяткодателя нельзя формировать обвинение и приговор»,— пояснил Олег Головастиков. Защита полагает, что приговор и определение апелляционного суда будут обжалованы теперь в кассационной инстанции. «Я вообще не исключаю, что мы с этим делом дойдем до Верховного суда»,— сказал адвокат.

Прокуратура, требовавшая наказания для Геннадия Шакирова в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и со штрафом 9 млн руб., также направляла апелляционное представление, считая, что наказание должно быть более жестким, а исключение из обвинения фактов вымогательства было неправомерным. Но областным судом в удовлетворении апелляционного представления также было ­отказано.

Двое опрошенных частных перевозчиков сказали «Ъ», что они не сталкивались с фактами вымогательства денег со стороны чиновников и сами никогда денег не предлагали. В то же время собеседник, близкий к сфере частных перевозок, заметил «Ъ», что из-за отсутствия гос­поддержки и убыточности маршрутов частные перевозчики Ульяновска «находятся в серой зоне, сохраняя только вид законности», при этом «многие вопросы решаются неофициально, на личном уровне», «и этот коридор взаимоотношений и принятия решений „по понятиям“ всегда существовал». «Но затеянный мэрией передел маршрутов, названный реформой общественного транспорта, усугубил ситуацию, и Салюков решил пожаловаться в ФСБ.Некоторые перевозчики на него обиделись за это, считая, что, спровоцировав уголовное дело, он нарушил устоявшуюся технологию отношений»,— сказал ­собеседник.

Уже после возбуждения уголовного дела ИП Марина Юдаева снова чуть не лишилась маршрута № 38, когда мэрия объявила аукцион по переводу ряда маршрутов на регулируемые тарифы, несмотря на то, что у перевозчиков на эти маршруты действовали лицензии. Управление ФАС по заявлениям нескольких перевозчиков, в том числе Марины Юдаевой, признало условия аукциона нарушающими законодательство о конкуренции и потребовало отменить его итоги. После этого мэрия направила в арбитражный суд иски к перевозчикам, обращавшимся в УФАС о их лишении свидетельства на маршрут за большое количество нарушений. Один иск уже удовлетворен, в удовлетворении второго отказано, иск к ИП Марине Юдаевой продолжает рассматриваться.

Сергей Титов, Ульяновск