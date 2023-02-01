В Ейске вывезли 2,6 тысячи кубометров мусора из подъездов дома, разрушенного при падении Су-34

В Ейске после демонтажа четырех подъездов дома на улице Коммунистической, пострадавшего в результате падения военного самолета Су-34 осенью 2022 года, вывезли 2,6 тыс. куб. м строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

После расчистки стройплощадок начнется второй этап работ по реконструкции поврежденного здания — строительство подъездов и квартир. Помещения дома будут восстановлены в планировках до происшествия.

«Пострадавшие после падения самолета подъезды дома заново отстроят до 1 ноября 2023 года»,— говорится в сообщении.

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома на улице Коммунистической в октябре прошлого года. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 40 были ранены. На компенсации пострадавшим в Краснодарском крае направили 67 млн руб.

Анастасия Донскова

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