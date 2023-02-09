Стоимость аренды жилья в Петербурге за год подешевела на 10%

Стоимость аренды жилой недвижимости в Санкт-Петербурге с января 2022 года по январь 2023-го снизилась на 10%. В то же время средние цены по России, наоборот, выросли на 25%, следует из данных «Авито Недвижимости».

В начале текущего года аренда квартиры в Петербурге в среднем стоила 27 тыс. руб. Студию можно найти за 22 тыс., однокомнатную квартиру за 25 тыс., а «двушку» уже за 36 тыс. руб. По мнению руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, динамика цен в январе начала постепенно повышаться и в дальнейшем аренда будет дорожать.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что средняя стоимость на квартиры в новостройках Петербурга выросла за год на 16%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте