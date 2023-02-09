Число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке достигло семи

При взрыве газа в новосибирской пятиэтажке погибли семь человек. Из-под завалов достали тела двух женщин 40 и 80 лет. Девять пострадавших госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

«Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи»,— говорится в сообщении Telegram-канала минздрава.

Газ в пятиэтажке взорвался сегодня, 9 февраля, рано утром. В результате взрыва обрушились два подъезда, после начался пожар. В двух разрушенных подъездах располагалось не менее 30 квартир.

Разбор завалов дома продолжается. В Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина