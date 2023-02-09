Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где произошел взрыв в пятиэтажке

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата вылетел в Новосибирск, где ранее сегодня, 9 февраля, в пятиэтажном панельном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сегодня утром в Заельцовском районе Новосибирска в многоэтажке на улице Линейной произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По информации ТАСС, в результате взрыва погибли три человека. Областной Минздрав сообщал о двух погибших и 11 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Милена Костерева