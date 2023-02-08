Банкир перенес и покушение ФСБ, и арест

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего бенефициара банка «Метрополь» Айдара Котюжанского, за покушение на которого, по данным «Ъ», в прошлом году к 18 годам колонии строгого режима был осужден экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. Теперь проживающего во Франции финансиста обвиняют в хищении из разорившегося кредитного учреждения порядка 400 млн руб.

Рассмотрение ходатайства ГСУ СКР о заочном аресте 65-летнего Айдара Котюжанского заняло у судьи Басманного райсуда Елены Ленской совсем немного времени. Аргументы следователя оказались стандартными: обвиняемый скрывается, а оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям и оказывать на них давление.

В свою очередь, защита Айдара Котюжанского утверждала, что никаких оснований для его ареста нет и от следствия тот никогда не скрывался. По словам адвоката Петра Бородина, с 2016 года его клиент постоянно проживает во Франции, а на территории России даже не зарегистрирован. В подтверждение этого защитник представил копию российского паспорта Айдара Котюжанского с соответствующей отметкой о снятии с регистрационного учета. Несмотря на это, суд арестовал фигуранта на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или задержания в России.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся его бенефициар Айдар Котюжанский. Обвинение экс-финансисту, по данным «Ъ», предъявили заочно в ноябре прошлого года.

По версии СКР, по распоряжению Айдара Котюжанского в период с 23 декабря 2015 года по 19 апреля 2016 года тогдашний председатель правления «Метрополя» Денис Долотов выдал пять ничем не обеспеченных и якобы заведомо невозвратных кредитов на 400 млн руб.

Последний все эти годы находился в статусе свидетеля, но, как утверждает его защита, на допросы ни разу не вызывался. Задержали Дениса Долотова вскоре после предъявления обвинения Айдару Котюжанскому. По ходатайству следствия Басманный райсуд отправил бывшего топ-менеджера «Метрополя» в СИЗО.

Его адвокат Сергей Чижиков подтвердил «Ъ», что Денис Долотов действительно подписывал фигурирующие в деле кредитные договоры. «Они, вопреки утверждению следствия, выдавались действующим организациям, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, когда Денис Долотов уволился из банка,— заявил “Ъ” адвокат Чижиков.— Проблемы начались в июне того же года, когда новое руководство "Метрополя" заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами. Таким образом вмененная моему доверителю растрата была совершена уже после его ухода из банка».

Айдар Котюжанский заявил «Ъ», что никаких распоряжений о выдаче кредитов не давал.

«Все решения на этот счет принимались кредитным комитетом после тщательной проверки заемщиков. К хищению денег из банка я никакого отношения не имею, а обвинения в мой адрес, насколько я знаю, построены исключительно на голословных показаниях некоторых сотрудников "Метрополя". Вынесенное решение о моем заочном аресте считаю незаконным и необоснованным»,— резюмировал Айдар Котюжанский.

Отметим, что в 2001 году экс-владелец «Метрополя» чудом выжил после совершенного на него покушения около спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте. Тогда возле его BMW 750 взорвался ВАЗ-2106. Самого экс-банкира от осколков спасла открытая крышка багажника иномарки.

В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. Двое его сообщников — бывший прапорщик «Альфы» Александр Чуканов, и сотрудник компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский скончались во время следствия.

В разговоре с «Ъ» Айдар Котюжанский назвал не соответствующей действительности версию о якобы возникшем у него конфликте с Борисом Чукаевым, который являлся замгендиректора по спецпроектам инвестиционной финансовой компании (ИФК) «Метрополь».

По словам экс-банкира, Борис Чукаев просто выполнил заказ, поступивший от представителей компании, которая пыталась провернуть через банк крупную финансовую аферу.

«Собственно после этого я и уехал из страны, а в Россию приезжал лишь изредка по делам»,— заявил “Ъ” Айдар Котюжанский.

Свой банк он продал осенью 2015 года предпринимателю из Брянска Вячеславу Пахомову. Правда, осенью 2016 года в качестве нового собственника и будущего предправления коллективу банка был представлен некий Константин Корниенко. Все, чем последний успел запомниться в кредитном учреждении,— хищение за день до отзыва лицензии (это произошло 18 ноября 2016 года) из кассы «Метрополя» последних наличных денег. 21 млн руб. Константин Корниенко вывез на своем Maybach. Вину в инкриминированном деянии он полностью признал, и в мае 2021 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии. Позже апелляционная инстанция скостила ему наказание на один месяц.

Олег Рубникович