Движение по участку «Нарвы» в Ленобласти ограничат до конца марта

На участке трассы А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области временно изменится схема движения транспорта в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения вступят в силу 13 февраля.

«До 31 марта в связи с производством работ в полосе отвода и на съезде к н.п. Мухоловка на 33-м км трассы А-180 скорость движения будет ограничена до 40 км/ч, а проезжая часть сужена до 5 м. При движении по съезду водители должны будут руководствоваться временными дорожными знаками 2.6 и 2.7»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ограничения движения на дорогах Петербурга, вступивших в силу с января. В частности, в Колпинском районе по 30 марта будет закрыта улица Полевая в поселке Петро-Славянка.

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