Вторую очередь аэропорта «Пулково» в Петербурге начнут проектировать в 2023 году

В Санкт-Петербурге в текущем, 2023 году начнется проектирование второй очереди аэропорта «Пулково». Об этом 31 января на пресс-конференции «Интерфакса» рассказал врио председателя комитета по инвестициям Иван Складчиков.

В настоящее время завершается подготовка к подписанию дополнительного соглашения, проектирование начнется в ближайшее время. Кто и в какие сроки будет разрабатывать проект господин Складчиков не уточнил. Соглашение о строительстве второй очереди «Пулково» Смольный заключил с правлением ПАО «Банка ВТБ» в июне 2021 года. Тогда инвестиции в проект оценивали более чем в 40 млрд руб. Генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев прогнозировал, что ввод в эксплуатацию второго терминала может состояться в конце 2025 – начале 2026 года.

Точные технико-экономические показатели характеристики терминала не раскрываются, однако известно, что проект предусматривает рост пассажиропотока в аэропорту до 35 млн человек к 2030 году. При этом по итогам 2022-го «Пулково» обслужил 18,2 млн человек, из которых 15,8 на внутренних рейсах.

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