Bloomberg: экономика РФ справилась с последствиями санкций из-за рекордных инвестиций

Инвестиции правительства России в бизнес увеличились до рекордных значений за счет экспортной выручки, пишет Bloomberg. По данным аналитиков Bloomberg Economics, в 2022 году инвестиции увеличились на 6%, хотя изначально прогнозировался спад на 20%.

В условиях, когда Россия пыталась противостоять вызванному санкциями дефициту, за счет государственных кредитов или субсидий на рынке появились новые частные предприятия. Инвестиции правительства в экономику, пишет агентство, подтверждают дальнейшее развитие новой торговой инфраструктуры.

По данным Bloomberg, многие компании ориентируются на собственные средства, за счет которых собираются осуществлять инвестиционную деятельность (56,3% вложений). Доля государственных вложений в развитие бизнеса составила 17,8%, еще 11,45 инвестиций принесли кредитные организации.

Большая часть расходов российских компаний связана с заменой иностранного оборудования и программного обеспечения. Также компании увеличили инвестиции для выхода на альтернативные рынки, сообщает агентство.

Эксперт финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая считает, что поддерживаемые правительством и государственными корпорациями инвестиции в будущем могут увеличиться, при этом инвестиции частного сектора сократятся. Эксперты Bloomberg Economics прогнозируют, что в 2023 году инвестиции в основной капитал снизятся на 5%.

Больше всего государственных вложений были направлены на развитие научных технологий — 32,8%. На долю рынка недвижимости пришлось 12,5% вложений правительства, на развитие транспорта — 11,1%, горнодобывающая промышленность получила 10,6% инвестиций.

Ограничения западных стран на экспорт российских энергоносителей привели к тому, что для финансирования переориентации экспорта на восток «Газпром» был вынужден удвоить свою инвестиционную программу. Аналогичная причина, отмечает Bloomberg, заставила производителей нефти увеличить вложения в транспортную инфраструктуру. По данным агентства, крупнейшим источником инвестиций в прошлом году стал российский горнодобывающий сектор, поскольку прибыль компаний выросла на фоне высоких цен на сырьевые товары.

Тем не менее большинство компаний в настоящее время уделяют большее внимание «выживанию», нежели развитию. Опрос Банка России показал, что среди малого и среднего бизнеса только каждая четвертая фирма готовится к дальнейшему увеличению капитальных затрат. Среди крупных компаний на это готова треть.

Подробнее о развитии российской экономики — в материале «Ъ».

Милена Костерева