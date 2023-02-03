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Коммерсантъ FM
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Экономике РФ обещают меньше падения при меньшей управляемости

Мониторинг прогнозов

Банк России обновил среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз, основанный на опросах экономистов 28 организаций 27–31 января 2023 года. С декабря часть параметров изменилась: дефицит бюджета составил 2,3%, а не 0,9% ВВП, которых ждал Минфин, стала яснее ситуация с ограничениями на экспорт нефти и нефтепродуктов, вернулись валютные операции в рамках бюджетного правила, а рубль ослаб, перечисляет автор Telegram-канала «Твердые цифры» Радион Латыпов. На этом фоне ожидания прогнозистами сжатия ВВП в ближайшем будущем заметно снизились — с 2,4% до 1,5% спада в 2023 году.

Разброс прогнозов динамики экономики, как и прежде, велик: на 2023 год — от минус 6,5% до 0,4% (см. график) — так что прогноз МВФ в 0,3% стагнации экономики России в 2023 году попал в верхнюю границу консенсуса. На заметную волатильность в экономике указывает и повышение прогноза инфляции (с 5,8% до 6% на текущий год), и ставок: среднего значения ключевой ставки ЦБ — с 7,3% до 7,5%, а нейтральной (ставка, при которой инфляция и ее ожидания соответствуют целям ЦБ, а рост ВВП — потенциальному) — с 5,5% до 6%. Авторы Тelegram-канала MMI (участники консенсуса) видят изменения прогнозов логичными. «Правительство заливает кризис деньгами, беспрецедентные расходы бюджета поднимают ВВП, но разгоняют инфляцию и требуют более жесткой ДКП»,— поясняют они, замечая: повышение оценок нейтральной ставки говорит, что экономисты видят изменение бюджетной политики долгосрочным.

Эксперты заключают, что контролировать инфляцию становится сложнее. В декабре 2022 года бюджет потратил на 2,1 трлн руб. больше ожиданий, добавив к этому 0,9 трлн руб. в январе, замечает господин Латыпов — а это 2% ВВП экстрадефицита за два месяца, что добавляет около 2–2,4 процентного пункта к инфляции (по оценкам самого же Банка России). «Ориентир по средней ключевой ставке на 2023 год снова останется на уровне 6,5–8,5%?» — спрашивает он. «В новых условиях инфляция будет менее предсказуема, а это требует дополнительной компенсации за сбережения в рублях. Разговоры в духе "ослабим рубль ради доходов бюджета" нейтральную ставку снизить тоже не помогут»,— убежден Александр Исаков из Bloomberg Economics.

Артем Чугунов

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