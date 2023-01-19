Чиновник и депутат не сошлись взглядами

УМВД Самары проводит проверку по факту драки между депутатом Совета депутатов Самары от партии Справедливая России — Патриоты — За Правду (СРЗП) Алексеем Митрофановым и врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем канале в Telegram. Инцидент произошел 17 января в кофейне «Корж» на ул.Л.Толстого. Врио министра якобы распылил в лицо народному избраннику газовый баллончик. По одной из версий причиной якобы стал давний конфликт между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти, по другой — недобрый взгляд чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Алексей Митрофанов написал заявление в полицию на врио министра имущественных отношений Самарской области, с которым произошла потасовка

Фото: VK.com Депутат Алексей Митрофанов написал заявление в полицию на врио министра имущественных отношений Самарской области, с которым произошла потасовка

Фото: VK.com

В Самаре полиция проверяет обстоятельства драки между врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым и городским депутатом Алексеем Митрофановым, сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн своем канале в Telegram.

«На почве давних неприязненных отношений у них вспыхнул конфликт, который решено было продолжить на улице. Далее версии разнятся. По словам депутата, министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит»,— написал Александр Хинштейн. После драки врио министра Игорь Андреев якобы уехал, а депутат Алексей Митрофанов вызвал полицию и написал ­заявление.

• Алексей Митрофанов родился в Куйбышеве 25 октября 1982 года. В 2004 году окончил ГОУВПО «Российский государственный торговоэкономичес­кий университет» с отличием. Трудовая деятельность началась в 2002-м в должности страхового представителя в ЗАО «Страховая компания „Самара-АСКО“». Является директором ООО «Агростроймонтаж2». В 2020-м году избрался в Совет депутатов Самарского района Самары от «Справедливой России». Женат, имеет троих детей (сын и две дочери).

Игорь Андреев назначен временно исполняющим обязанности главы министерства имущества Самарской области в октябре 2021 года. До этого министром был Сергей Черепанов, которого уволили из-за утраты доверия. Как выяснили в прокуратуре, в 2020 году региональное министерство имущества заключило договор сервитута земельного участка в с. Лопатино Волжского района Самарской области (ЖК «Южный город») с ООО «Вертикаль Поволжье», совладельцем которого является сын Сергея Черепанова Артемий Черепанов. Министр не уведомил главу региона о возникновении конфликта интересов, как того требовал федеральный закон. Кроме того, Сергей Черепанов не отразил в декларации о доходах получение нескольких десятков миллионов рублей.

Новому главе минимущества, если его вина будет доказана, грозит уголовное дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, до двух лет лишения свободы). Однако, как отметил Александр Хинштейн, не исключено, что Игорь Андреев обратится со встречными заявлениями к Алексею Митрофанову. Услышать версию событий непосредственно от врио министра и депутата не удалось — в приемных регионального министерства и отделении партии на многочисленные звонки „Ъ“ никто не ответил.

Как сообщил «Ъ» депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев, по его информации, врио министра и депутат не были знакомы друг с другом, конфликт между ними произошел на бытовой почве: «Как мне известно, Алексею Митрофанову не понравился пристальный взгляд Игоря Андреева, депутат сделал замечание. После того как Митрофанов вышел из кофейни, Андреев со своим попутчиком пошли за ним. На улице министр начал избивать депутата и распылил на него почти весь газовый баллончик, после чего уехал до приезда полиции».

По данным Михаила Матвеева, никто из них не размахивал своими «корочками» и не пытался использовать свой статус. «В остальном разберется полиция»,— добавил депутат.

Сабрина Самедова