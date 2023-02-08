Леброн Джеймс установил рекорд НБА по числу набранных очков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков в матче с «Оклахомой». На его счету 38 390 очков, он вышел на первое место по числу набранных очков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра закончилась победой «Оклахомы» со счетом 133:130.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леброн Джеймс Фото: Reuters Леброн Джеймс Фото: Mark J. Terrill / AP Леброн Джеймс (справа) пожимает руку Кариму Абдул-Джаббару (в центре) Фото: Ashley Landis / AP Леброна Джеймса чествуют после рекорда Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Следующая фотография 1 / 4 Леброн Джеймс Фото: Reuters Леброн Джеймс Фото: Mark J. Terrill / AP Леброн Джеймс (справа) пожимает руку Кариму Абдул-Джаббару (в центре) Фото: Ashley Landis / AP Леброна Джеймса чествуют после рекорда Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Джеймс по количеству очков обошел американца Карима Абдул-Джаббара (38 387). Джеймс отыграл 1410 матчей, Абдул-Джаббар — 1560.

38-летний Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. В составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом (в 2008 и 2012 годах), а также получил бронзовую медаль на Олимпиаде в 2004 году.

Джеймс последние четыре сезона играет за «Лос-Анджелес Лейкерс». В августе 2022-го он договорился с клубом о продлении контракта. По условиям нового двухлетнего соглашения спортсмен получит $97,1 млн, что позволило ему стать баскетболистом с рекордным заработком — $532 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Бей-бери».

Лаура Кеффер