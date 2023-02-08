Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 февраля

10:20. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале о работе в Курской области, где должно пройти выездное заседание рабочей группы по вопросам СВО: «Перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До нее всего 6 км. В ближайшую неделю здесь высадится мотострелковый взвод, в составе которого и мобилизованные ребята из разных регионов. Пункт почти готов. Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню». По словам господина Турчака, это «еще один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация».

9:54. Губернатор Курской области Роман Старовойт провел параллели между спецоперацией на Украине и освобождением Курска от немецко-фашистских захватчиков, 80-летняя годовщина которой празднуется сегодня: «Сегодня многие куряне с оружием в руках защищают историческую правду и справедливость. Уверен, что вместе мы сможем пройти через все трудности и победить».

9:20. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что получил «слова благодарности» от военнослужащих первого мобилизованного из региона батальона за «еженедельные отправки всех необходимых средств бойцам». Он опубликовал видеообращение одного из участников спецоперации.

8:44. Доброволец из Воронежа обратился в военную прокуратуру с жалобой, что его ошибочно отправили на спецоперацию в статусе мобилизованного, хотя он хотел заключить контракт «на три месяца с дальнейшей пролонгацией». Об этом сообщили «Вести Воронеж».

По данным издания, местный житель в конце ноября 2022 года добровольно пришел в военкомат и заявил о желании участвовать в спецоперации. Вскоре его отправили на обучение в воинскую часть в Курской области. Но спустя некоторое время он пришел в военкомат за справкой и узнал, что проходит службу не как доброволец, а как мобилизованный.

В своем заявлении в прокуратуру, на которое ссылается издание, воронежец заявляет, что не попадает ни под один критерий для призыва в рамках мобилизации. Ему уже 38 лет, он не проходил срочную службу, и не имеет необходимой специализации. Он требует восстановить для него статус добровольца

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 февраля