Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 февраля

11:50. Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о том, что власти «найдут деньги» на приобретение коляски и на протезирование для раненного в ходе СВО жителя Кантемировского района Николая Городнянского, который проходит лечение в Санкт-Петербурге. О его ранении ранее в соцсетях рассказал глава района Владимир Покусаев.

11:40. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в соцсетях рассказал, что поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жилья пострадавшим от обстрелов начнет реализовываться «с этой недели». «Кого коснется эта мера поддержки? В первую очередь, граждан, чьи дома были полностью разрушены и в которых, по заключению экспертизы, невозможно проживать. Также эта мера коснется домов, по строительству которых не принимались решения в последние месяцы в связи с тем, что у нас уже не было финансовой возможности выполнять эти работы в полном объеме. И эта мера относится к жителям, которые не могут находиться в своих населенных пунктах, так как там объявлена чрезвычайная ситуация муниципального значения. Готовим сходы граждан по каждому поселению, чтобы довести информацию о порядке предоставления жилья».

9:30. Орловские власти готовят очередную партию груза для передачи бойцам из региона, действующим в районе Сватово. Закупается одежда, печи, аптечки, строительные товары. Также планируется передать продукты питания и сигареты. Курирует сбор глава Сосковского района Роман Силкин.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 февраля