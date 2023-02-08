Gulliver на вырост

Снижение потребления детских товаров и появление возможностей на рынке одежды в связи с уходом части глобальных брендов стимулируют игроков диверсифицировать бизнес. Так, управляющая сетями детских магазинов Gulliver и Button Blue компания хочет выйти на рынок женской одежды. Расширение ассортимента позволит повысить продажи точек, но конкуренция в выбранном сегменте уже высока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Крупный производитель и продавец детской одежды Gulliver планирует запуск коллекций женской одежды. Это следует из опубликованных в профиле группы на портале HeadHunter вакансий ведущего конструктора и дизайнера. В их обязанности входит разработка базовых конструкций женской одежды, включая верхнюю, создание коллекций, эскизов, изучение новых тенденций и т. д. В Gulliver “Ъ” не ответили.

Группа компаний Gulliver основана в 1997 году, занимается производством и продажей детской одежды и товаров под марками Gulliver и Button Blue, а также управлением одноименными розничными сетями. По собственным данным, в группу входит более 280 магазинов. Выручка АО «Торговый дом "Гулливер и Ко"» в 2021 году выросла на 6,5%, до 3,48 млрд руб., чистая прибыль была около 50,5 млн руб. Владельцем группы считается Игорь Кулешов.

Как отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в 2022 году ощущалось серьезное снижение потребления по всему рынку детских товаров из-за общего усиления тренда на экономию потребителей и снижения рождаемости. По данным Росстата, за 11 месяцев 2022 года рождаемость снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно, продолжает госпожа Цицулина, с ростом числа подростков и молодежи увеличивается и потребность в одежде для этих возрастных категорий. И у производителей детской одежды есть возможности перейти в эту нишу, добавляет эксперт.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что для расширения ассортимента у Gulliver уже есть развитая логистика, производственные мощности и команда. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что среди посетителей магазинов Gulliver есть будущие и кормящие матери, потому компания вполне может включить в ассортимент одежду для женщин до 30–35 лет.

Основными посетителями магазинов детской одежды выступают женщины, поэтому выход в новый сегмент позволит Gulliver расширить аудиторию и увеличить средний чек при сопоставимом трафике торговых точек, согласен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова добавляет, что условия для запуска новых коллекций могут быть подходящими из-за освобождающихся ниш на fashion-рынке. По данным Nikoliers, в 2022 году об уходе из России заявили 23 розничные сети, в том числе одежные, а 27 компаний приостановили работу в стране.

В то же время, говорит господин Ванчугов, в сегменте женской одежды уже наблюдается высокая конкуренция между локальными производителями. По словам Ольги Антоновой, также остается вопрос, насколько Gulliver удастся сохранить экспертизу, логистику, доступ к качественному сырью в условиях ужесточения санкций, которые осложняют возможности для развития многим производителям и продавцам одежды в России.

Михаил Бурмистров отмечает, что в целом многие одежные сети сегодня идут по пути расширения ассортимента, тем более что возможности для аренды магазинов большей площади сейчас есть. По данным NF Group, доля свободных площадей в торговых центрах Москвы в 2022 году выросла с 14% до 15,9%, в Санкт-Петербурге — с 4,3% до 10,6%. Так, производитель и продавец женской одежды Lime планирует запустить мужскую и детскую линейки, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic) также расширяет формат магазинов и ассортимент у части своих брендов. О запуске линеек одежды задумываются и продавцы обуви Munz Group (сети Thomas Munz и Salamander) и Ralf Ringer.

Алина Савицкая