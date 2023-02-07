Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России

Американская агропромышленная компания Bunge, владевшая, в частности, брендом «Олейна», завершила сделку по продаже своего бизнеса в России, сообщается на сайте российского отделения компании. В сентябре стало известно, что Bunge продаст свой последний актив в РФ — маслозавод в Воронежской области — Карену Ванецяну, основному владельцу «ЭксОйл групп».

На сайте компании также сообщается, что с даты закрытия сделки, 3 февраля, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника. Отмечается, что наименование компании будет изменено в ближайшее время, а все реквизиты ООО «Бунге СНГ» остались без изменений.

Bunge начала сокращать свое присутствие в России еще в 2021 году. Тогда компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год структуре бывших топ-менеджеров АО «Объединённая зерновая компания» Марата Шайдаева и Алексея Чемеричко. 19 сентября Bunge сообщила, что продаст маслозавод в Воронежской области компании «ЭксОйл групп». Помимо «Олейны» Bunge также владел в России брендом подсолнечного масла Ideal.

Подробнее о сделке — в материале «Bunge сливает масло».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...