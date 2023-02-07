Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России

Американская агропромышленная компания Bunge, владевшая, в частности, брендом «Олейна», завершила сделку по продаже своего бизнеса в России, сообщается на сайте российского отделения компании. В сентябре стало известно, что Bunge продаст свой последний актив в РФ — маслозавод в Воронежской области — Карену Ванецяну, основному владельцу «ЭксОйл групп».

На сайте компании также сообщается, что с даты закрытия сделки, 3 февраля, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника. Отмечается, что наименование компании будет изменено в ближайшее время, а все реквизиты ООО «Бунге СНГ» остались без изменений.

Bunge начала сокращать свое присутствие в России еще в 2021 году. Тогда компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год структуре бывших топ-менеджеров АО «Объединённая зерновая компания» Марата Шайдаева и Алексея Чемеричко. 19 сентября Bunge сообщила, что продаст маслозавод в Воронежской области компании «ЭксОйл групп». Помимо «Олейны» Bunge также владел в России брендом подсолнечного масла Ideal.

Подробнее о сделке — в материале «Bunge сливает масло».

Эрдни Кагалтынов