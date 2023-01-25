Перечень вузов, дающих второе высшее образование в сфере искусств, дополнили еще одним петербургским вузом

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ) вошел в число вузов, в которых граждане РФ могут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в среду, 25 января.

«Перечень дополнился двумя образовательными организациями. Это Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова»,— говорится в сообщении.

В перечень бюджетных специальностей для получения второго высшего образования РГИСИ входят режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

В настоящий момент второе высшее образование в сфере искусств в Петербурге также можно получить в Институте кино и телевидения и консерватории имени Римского-Корсакова.

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