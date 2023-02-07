Сбербанк расклеил стикеры

Платежные стикеры Сбербанка закончились за три часа после релиза — компания объявила о выдаче 100 тыс. наклеек, которые позволяют бесконтактно оплачивать товары. Это больше, чем у любого другого российского банка. Однако вскоре книга заявок была собрана и подать заявление оказалось невозможно. Платежные стикеры стали популярны после ухода иностранных сервисов, например, Apple Pay. И если у владельцев устройств на Android были альтернативы, то операционная система iPhone не позволяла установить сторонние платежные приложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Что клиенты говорят о новой технологии? И насколько это безопасно? Москвич Александр пользуется стикером уже месяц и, по его словам, с проблемами не сталкивался: «Это такая же пластиковая карта, ее нужно отломать по аналогии с симкой и приклеить на нижнюю часть телефона. Место размещения важно, потому что в смартфонах Apple уже есть определенные чипы, так что в случае неправильной установки может возникнуть сбой в работе. Конечно, непривычно прикладывать к платежному терминалу нижнюю часть телефона, зато есть приятное чувство, что снова доступна бесконтактная оплата.

Кроме того, очень удобно, что это общий счет, к которому привязаны несколько карт. Если говорить про безопасность, то я устанавливал пароль, также есть возможность заблокировать платежи в случае потери смартфона и задать лимиты на оплату».

Около десяти российских банков объявили о возможности заказать у них платежный стикер. В Альфа-банке таких заявок больше 50 тыс., а Тинькофф прогнозирует, что до конца марта разошлет своим клиентам 0,5 млн таких наклеек. Впрочем, популярность новой технологии вызывает озадаченность у председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой:

«Остается вопрос безопасности, в том числе кражи денежных средств. Нужно ли менять такой стикер со временем, может ли он отклеиться, потеряться? Как быть в таком случае? Например, в аналогичной ситуации с банковской картой ее должны заблокировать. Кроме того, в России она законом закреплена как электронное средство платежа. А что такое стикер, непонятно. Это "двойник" карты, ее замена? Одно дело, если банк в договоре прописывает, что стикер — это аналог карты, и все его обязательства соблюдаются точно так же.

Вместе с тем у нас сейчас для проведения некоторых платежей не требуется подтверждение с помощью пин-кода. То есть вы, например, оставили смартфон со стикером на столике в ресторане и ненадолго отошли, а к вашему смартфону приложили считывающий аппарат, вот и все, деньги списались».

Впрочем, банки признаются, что для них появление новой технологии выгодно. Так, например, в Локо-банке после отмены Apple Pay заметили, что владельцы iPhone стали совершать меньше покупок. Данные опроса компании показали, что проблема в отсутствии бесконтактной оплаты, а переводить деньги за счет с помощью QR-кода невыгодно, поскольку за такие операции банки не начисляют кэшбек.

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Даниил Бабкин, Иван Якунин