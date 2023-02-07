FT: конфликт на Украине создал кризис поставок боеприпасов в Европе

Конфликт на Украине спровоцировал кризис цепочек поставок в Европе, поскольку оборонные предприятия пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов и для поддержания поставок Киеву. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Многим европейским компаниям пришлось увеличить рабочие смены и нанять больше персонала.

Спустя почти год после ввода войск России на Украину темпы роста спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превратились в испытание для оборонных комплексов Европы, сообщает издание.

По словам Мортена Брандтзега, исполнительного директора норвежской Nammo, выпускающей боеприпасы и оружие, Украина ежедневно производит более 5–6 тыс. артиллерийских выстрелов. Это сравнимо с годовым объемом заказов небольшой европейской страны в мирное время. Он отметил, что некоторые оборонные компоненты пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с месяцев до лет.

Rheinmetall, крупнейший оборонный подрядчик Германии, объявил в прошлом месяце, что построит новый завод по производству взрывчатых веществ в Венгрии. Производимая там взрывчатка будет использоваться в том числе для артиллерийских, танковых и минометных боеприпасов.

Мик Орд, исполнительный директор британской Chemring, которая поставляет взрывчатые вещества и топливо оборонным подрядчикам, сообщил, что некоторые клиенты интересовались, «можно ли увеличить выпуск определенных материалов на 100–200%». По его словам, для значительного увеличения объемов производства требуются время и инвестиции в новые заводы.

Директор британской Denroy, производящей гильзы, Кевин Макнэми отметил, что сроки изготовления некоторых материалов очень велики — иногда это может занять полгода.

Еще одно британское предприятие, BAE Systems, уже несколько месяцев ведет переговоры с Министерством обороны об увеличении производства ряда боеприпасов. Компания уже увеличила количество смен и работников на своих заводах — как для выполнения нового контракта с ВС Великобритании, так для покрытия дополнительных объемов, необходимых Украине. Три основных завода компании работают в две-три смены 24 часа в сутки пять дней в неделю.

Что происходит на 349-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек