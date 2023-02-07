Спрос на покупку новостроек в России в январе вырос на 8,6%

Спрос на новые квартиры в России увеличился за январь 2023 года на 8,6% по сравнению с показателями декабря 2022-го, подсчитали в «Авито Недвижимости». При этом стоимость объектов снизилась на 1%.

Из отчета «Авито Недвижимости» (есть у «Ъ») следует, что несмотря на то, что за последний месяц спрос на новостройки в стране показывает рост, относительно января 2022 года он пока не восстановился — меньше на 35,9%. В январе вырос интерес жителей России к многокомнатным квартирам. На четырехкомнатные квартиры спрос вырос на 17,3%, на трехкомнатные — на 11,8%, на двухкомнатные — на 12,4%. Спрос на однокомнатные квартиры вырос на 6%, на студии — на 1,2%.

Рекордсменами по увеличению спроса за прошедший месяц стали Брянск, Казань, Омск, а также Санкт-Петербург и Севастополь. Жители этих городов стали интересоваться новыми квартирами на 26–34% больше. Однако в Москве спрос на новостройки в январе сократился на 5,2%.

«В текущей обстановке поведение потребителей продолжает главный образом определять информационный фон. Последние пару месяцев он был относительно стабильным, и в январе мы увидели оживление спроса. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких изменений спроса или цен в позитивную или негативную сторону»,— уточнил руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев.

Стоимость новостроек в России в январе текущего года снизились на 0,9% за объект по сравнению с показателями декабря. Однако относительно января 2022 года цены на жилье выросли на 6,5%. Наибольший рост цен на квартиры эксперты «Авито Недвижимости» зафиксировали в Москве. В январе 2023 года новостройки в столице стоили на 9,8% больше, чем в декабре 2022 года. Также выросли цены в Сочи, Ставрополе, Краснодаре и Волгограде. Сильнее всего стоимость квартир в новостройках снизилась в Севастополе, Нижнем Новгороде и Саратове.

Дороже всего новые квартиры в январе 2023 года стоят в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В частности, средняя стоимость квартиры в новостройке в Москве — 14,2 млн руб., в Сочи — 10,4 млн, а в Санкт-Петербурге — 8,7 млн руб.

Подробнее о стоимости новостроек — в материале «Ъ» «Цены следуют за спросом».