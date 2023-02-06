Психологи из ЛНР и ДНР пройдут повышение квалификации в Тамбовской области

В Тамбовской области стартовал пилотный проект повышения профессиональной компетенции психологов из ЛНР и ДНР, рассказали «Ъ» в региональном правительстве.

Там пояснили, что за две недели 47 психологов из Донбасса прослушают программу повышения квалификации «Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях» на базе Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. В ее рамках пройдут лекции и тренинги по классической кризисной психологии, терапевтические группы. Занятия будут вести кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры Института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны. Проект реализуется под эгидой президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, правительства Тамбовской области, партии «Единая Россия» и при поддержке Фонда президентских грантов.

После обучения психологи получат документы о повышении квалификации государственного образца. На территории Донбасса будут созданы специальные кабинеты, в которых участники проекта смогут оказывать психологическую помощь семьям военнослужащих и освобожденным военнопленным.

Прошлым летом в Тамбовской области педагоги Новоайдарского района ЛНР прошли дополнительное обучение в Державинском университете в соответствии с российскими стандартами обучения. С тех пор вуз помогает коллегам методически. Также в Тамбовской области действует фонд поддержки участников специальной военной операции, в который поступило 170 млн руб. от крупного бизнеса и жителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж