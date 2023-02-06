Bloomberg: трейдеры и экономисты не боятся, что ИИ может их заменить

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на опрос MLIV Pulse, более половины опрошенных финансистов, трейдеров и экономистов не боятся, что современные технологии искусственного интеллекта (ИИ), наподобие нашумевшего недавно чат-бота ChatGPT или DALL-E, угрожают их рабочим местам.

«Искусственный интеллект развивается уже несколько десятков лет,— отмечает Bloomberg.— Но в последние несколько месяцев резко вырос интерес к новому поколению ИИ, таких как ChatGPT и DALL-E».

Опрос, проведенный MLIV Pulse, выявил, что более 80% экономистов не опасаются, что ИИ заменит их в ближайшие три года. Столь же высокий процент сомневающихся в угрозе ИИ для их рабочих мест и среди портфельных управляющих (75%). Больше половины трейдеров (68%) тоже не боятся ИИ. Единственной категорией, где более половины опрошенных переживают за свои рабочие места из-за развития ИИ, стали сотрудники, занимающиеся продажей финансовых продуктов (53%).

Евгений Хвостик