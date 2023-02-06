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Предприниматель из Сергиева Посада станет поставщиком для детских садов Ярославля

Предприниматель из Сергиева Посада Сергей Рыжухин выиграл конкурс на поставку питания в детский сад №42 в Ярославле. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сам бизнесмен в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ярославль» подтвердил свой приход на рынок детского питания в Ярославле, но затруднился назвать точное количество дошкольных учреждений города, в которых он будет поставщиком. Процедура заключения контрактов только начата.

Проблем с логистикой по доставке питания Сергей Рыжухин не видит. Даже если придется доставлять продукты из Сергиева Посада.

«Здесь ехать всего-навсего 150 километров. Логистика будет выстроена, согласно Ярославлю. Либо будем возить, или в Ярославле откроется филиал», — пояснил Сергей Рыжухин корреспонденту «Ъ-Ярославль».

Предприниматель знает о недавно возбужденном в Ярославле уголовном деле по школьному питанию. И готов к общественному резонансу.

«Тема эта известная. В Московской области еще сложнее работать. Ярославль, я думаю, не отличается какой-либо сложностью»,— отметил Сергей Рыжухин.

Подведение итогов конкурсов по питанию в детских садах Ярославля сейчас продолжается. Процесс затянулся из-за поданной в ФАС жалобы. Но, как сообщал «Ъ-Ярославль», она была признана необоснованной.

Андрей Иванов

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