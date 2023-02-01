В Ярославле приостановлены конкурсы по определению поставщиков питания в детских садах. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» подрядные организации, которые будут отвечать за питание, пока что определены только в 13 детских садах областного центра. Итоги открытых конкурсов по детскому питанию еще в 20 дошкольных учреждениях должны были подвести 31 января, по 19 детским садам — 6 февраля. Сейчас конкурсы и процесс подведения итогов конкурсов приостановлены из-за жалоб в ярославское управление ФАС, поданных одним из участников рынка ООО «Комбинат социального питания».

По мнению жалобщика, организаторы конкурсов установили критерий, ограничивающий конкуренцию. В конкурсной документации совокупный опыт поставщика определен суммой предыдущих исполненных контрактов в 13,1 млн руб. Таким образом, комиссия одинаково оценивает опыт поставщика с контрактами и на 1 млрд руб., и на 13,1 млн руб.

«На территории города Ярославля принимаются такие критерии для выбора исполнителя по организации детского питания, которые не принимают к расчету ни наличие огромного опыта организатора питания, ни наличие у него штатной численности работников, ни наличие материальных ресурсов, лабораторного контроля при оказании услуг. Данные параметры для организатора питания заказчиками не принимаются к оценке»,— отмечается в жалобе «Комбината социального питания».

Жалобы на конкурсы в 20 детских садах Ярославское УФАС рассматривало 31 января. Жалоба «Комбината социального питания» признана необоснованной.

«ФАС отказал. ФАС считает, что это право заказчика уменьшать требования»,— пояснил управляющий директор «Комбината социального питания» Максим Вахруков.

Еще по 19 детским садам аналогичные жалобы будут рассмотрены антимонопольной службой 2 февраля.

Андрей Иванов