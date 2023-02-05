Главные новости за выходные 4–5 февраля

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Россия вернула себе 63 военных, часть из них принадлежит к «чувствительной категории». Украина вернула 116 человек. Посредниками в переговорах были власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции сегодня, 5 февраля, заявил, что вооруженные силы страны не будут применять поставленное оружие большой дальности по территории России. Оно будет использоваться только по присоединенным к РФ территориям, сказал он.

В Одессе в результате аварии на ключевой подстанции 4 февраля оказались обесточены город и часть Одесского района. К вечеру 5 февраля электроснабжение удалось восстановить для 60% потребителей и запитать объекты критической инфраструктуры. Власти рассчитывают восстановить электроснабжение оставшейся части потребителей с помощью мощных генераторов, которые были направлены в город.

4 февраля несколько зданий Киевского района Донецка оказались повреждены в результате обстрела ВСУ. Из-под завалов одного из частично разрушенных домов спасатели извлекли тела трех человек.

В Луганской народной республике получил огнестрельное ранение в голову Игорь Мангушев (позывной Берег). При поступлении к врачам состояние его было стабильно тяжелым с негативной тенденцией. Игорь Мангушев — капитан 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, командир взвода по борьбе с БПЛА, автор Telegram-канала «Zаписки авантюриста» и ведущий стрима издания «Ридус».

Совет Евросоюза 4 февраля официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Предельная цена на бензин и дизтопливо утверждена на уровне $100 за баррель, а на продукцию, которая продается с дисконтом,— на уровне $45 за баррель. Ограничения вступили в силу 5 февраля.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру из США в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это был последний поединок в карьере Федора Емельяненко. Турнир Bellator 290 прошел в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Максимова

Фото: @mrsuniverseofficial Елена Максимова

Фото: @mrsuniverseofficial

Главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная-2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. Это первая победа участницы из России в истории конкурса.