Шмыгаль: в Одессе почти половина потребителей второй день остается без света

В результате аварии, произошедшей вчера, 4 февраля, на подстанции «Укрэнерго», в Одессе 40% потребителей (280 тыс.) до сих пор остаются без электроснабжения. За минувшую ночь удалось запитать объекты критической инфраструктуры и восстановить поставки света более 200 тыс. потребителям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Накануне господин Шмыгаль распорядился завести в Одессу мощные генераторы. «Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса»,— написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Генераторы Одессе в том числе передала энергетическая компания Украины ДТЭК. Как сообщается в ее Telegram-канале, 15 генераторов будут подавать электроэнергию на два часа через каждые восемь часов.

Авария на подстанции «Укрэнерго» произошла вчера, 4 февраля. Вся Одесса и часть Одесского района оказались обесточены. Как сообщили в «Укрэнерго», на ключевой подстанции из строя вышел поврежденный в результате ракетных ударов автотрансформатор. Быстро восстановить подачу электричества на город и район не получилось, поскольку все остальные подстанции также были выведены из строя ударами, пояснили в компании.

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Лусине Баласян