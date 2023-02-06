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Коммерсантъ FM
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Бумага выходит из документооборота

Новые требования подтолкнули развитие ЭДО

Операторы систем электронного документооборота (ЭДО) отчитались о росте выручки и пользовательской базы на 26–35%. В числе основных причин они называют требование передавать через ЭДО сведения о маркировке воды и молочной продукции, вступившее в силу в 2022 году, а также резкий рост цен на бумагу после начала военных действий на Украине. Участники рынка отмечают, что крупные компании, для которых ЭДО выгоден, постепенно вовлекают в него и контрагентов. Но для малого бизнеса, уточняют эксперты, экономика ЭДО пока не очевидна, а цена высока.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил операторов систем ЭДО об итогах 2022 года, и большинство из них говорят о росте. Так, выручка СКБ «Контур» увеличилась на 16,8%, «СберКорус» (от продуктов ЭДО) — на 6,84% (до 1,87 млрд руб.). В «Тензоре» и СКБ «Контур» число пользователей систем ЭДО выросло на 35% и 26% соответственно, объем документооборота — на 22% в обеих компаниях. В «Такскоме» говорят о росте выручки на 32% и числа клиентов — на 14%, а в 2023 году ожидают «притока еще на 10–15%».

Среди факторов, которые способствовали росту ЭДО, в компаниях называют в первую очередь расширение требований по цифровой маркировке товаров (система «Честный знак»). С 1 сентября 2022 года компании должны пользоваться сервисами ЭДО, чтобы передавать оператору системы маркировки ЦРПТ сведения об обороте молочной продукции, а с 1 ноября — еще и сведения об обороте бутилированной воды.

«Это способствовало троекратному увеличению подключений к сервисам»,— пояснил гендиректор Docrobot Евгений Шелковников. Количество документов с реквизитами маркировки, передаваемых в течение месяца через сервис ЭДО от СКБ «Контур», выросло в 4,9 раза во второй половине 2022 года по сравнению с первой половиной, уточнили “Ъ” в компании.

Росту подключений к ЭДО способствовал и резкий рост цен на офисную бумагу, произошедший весной 2022 года, отметил коммерческий директор направления ЭДО в СКБ «Контур» Денис Салих. Цены выросли после того, как иностранные производители реагентов для отбеливания целлюлозы прекратили их поставки в РФ из-за начала военных действий на Украине. На спрос также повлияли выдача электронных подписей Федеральной налоговой службой, появление электронных транспортных накладных, легализация ЭДО в кадровом деле, добавили в «Тензоре».

Рынок ЭДО продолжит расти в 2023 году в основном за счет «необходимости поддерживать требования регуляторов и крупных контрагентов», говорит господин Шелковников. Крупные компании «традиционно воспринимают ЭДО как способ экономить», добавляет и. о. руководителя департамента продуктов и развития бизнеса «СберКорус» Арсен Думикян. Малый и средний бизнес следует за крупными компаниями, отмечает господин Салих: «Например, маркетплейсы, чтобы оптимизировать процессы, ведут электронный документооборот с поставщиками, а те, в свою очередь, активно подключаются к ЭДО».

Руководитель направления СЭД/ЕСМ ГК Softline Полина Дуйкова называет «основной движущей силой» электронного документооборота в России ФНС: «Именно она вводит новые правила отчетности, в том числе электронной, утверждает форматы электронных документов».

Небольшие компании и ИП заинтересованы в том, чтобы отказаться от доставки бумажных документов курьером, даже больше, чем крупный бизнес, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Однако пользователи электронного кадрового документооборота, по его словам, сталкиваются с проблемами: «Сценарии подписания и передачи документов пока что реализованы довольно слабо и не интегрируются с привычными онлайн-бухгалтериями».

У малого и среднего бизнеса есть запрос на цифровизацию, в том числе за счет внедрения ЭДО, уточняет руководитель комитета по IT «Опоры России» Елена Волотовская, однако его представители «зачастую ограничены в средствах на развитие и внедрение цифровых решений». По ее словам, уровень цифровизации малого бизнеса хоть и вырос за последние три года в связи с пандемией, но «пока остается на достаточно низком уровне».

Юрий Литвиненко

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