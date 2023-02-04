Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским

Актер Жерар Депардье назвал неприемлемым смешение политики и культуры. В интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine он заявил, что продолжает считать себя русским. Он пояснил, что если любит страну, то «это всегда из-за ее культуры».
«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру... Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать о ней ничего толкового!» — сказал актер. Господин Депардье добавил, что «ненавидит, когда смешивают политику и актерское мастерство».
1 января 2013 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении господину Депардье российского гражданства. Актер при этом сохранил и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. В ноябре 2022 он закрыл свой продюсерский центр в России.