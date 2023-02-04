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Коммерсантъ FM
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Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским

Актер Жерар Депардье назвал неприемлемым смешение политики и культуры. В интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine он заявил, что продолжает считать себя русским. Он пояснил, что если любит страну, то «это всегда из-за ее культуры».

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру... Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать о ней ничего толкового!» — сказал актер. Господин Депардье добавил, что «ненавидит, когда смешивают политику и актерское мастерство».

1 января 2013 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении господину Депардье российского гражданства. Актер при этом сохранил и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. В ноябре 2022 он закрыл свой продюсерский центр в России.

Фотогалерея

Как складывалась жизнь и карьера Жерара Депардье

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«Франция — тоскливое место»&lt;br> Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»&lt;br> В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»&lt;br> Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»&lt;br> В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»&lt;br> Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»&lt;br> По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»&lt;br> Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В 2012 году Жерар Депардье перебрался из Франции в Бельгию, чтобы не платить высокие налоги на роскошь, а в начале 2013-го Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру российского гражданства

В 2012 году Жерар Депардье перебрался из Франции в Бельгию, чтобы не платить высокие налоги на роскошь, а в начале 2013-го Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят»&lt;br> 5 января 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт, а в феврале официально зарегистрировался в Саранске

«Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят»
5 января 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт, а в феврале официально зарегистрировался в Саранске

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Кроме того, актер имеет звание почетного гражданина Чеченской республики, ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном

Кроме того, актер имеет звание почетного гражданина Чеченской республики, ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие» &lt;br>Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За прошедшие два года Депардье отметился в фильмах «Гражданин России», «Утраченные иллюзии», «Тайна Сен-Тропе» и «Мегрэ и таинственная девушка»

За прошедшие два года Депардье отметился в фильмах «Гражданин России», «Утраченные иллюзии», «Тайна Сен-Тропе» и «Мегрэ и таинственная девушка»

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

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«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В 2012 году Жерар Депардье перебрался из Франции в Бельгию, чтобы не платить высокие налоги на роскошь, а в начале 2013-го Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят»
5 января 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт, а в феврале официально зарегистрировался в Саранске

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Кроме того, актер имеет звание почетного гражданина Чеченской республики, ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За прошедшие два года Депардье отметился в фильмах «Гражданин России», «Утраченные иллюзии», «Тайна Сен-Тропе» и «Мегрэ и таинственная девушка»

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

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Лаура Кеффер

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