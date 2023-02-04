Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским

Актер Жерар Депардье назвал неприемлемым смешение политики и культуры. В интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine он заявил, что продолжает считать себя русским. Он пояснил, что если любит страну, то «это всегда из-за ее культуры».

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру... Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать о ней ничего толкового!» — сказал актер. Господин Депардье добавил, что «ненавидит, когда смешивают политику и актерское мастерство».

1 января 2013 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении господину Депардье российского гражданства. Актер при этом сохранил и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. В ноябре 2022 он закрыл свой продюсерский центр в России.

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Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика Фото: INA / Contributor / Getty Images «Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»

В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать Фото: AP В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж Фото: Luca Bruno / AP «Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»

Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос Фото: Reuters «Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»

В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда Фото: Luca Bruno / AP «Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»

Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей Фото: Matthias Rietschel / Reuters В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986) Фото: Christian Charisius / Reuters В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана Фото: Tomer Apelbaum / Reuters В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев «Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»

По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки» Фото: Mario Anzuoni / Reuters В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона Фото: Riccardo De Luca / AP «Я не только актер, но и бизнесмен»

Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото В 2012 году Жерар Депардье перебрался из Франции в Бельгию, чтобы не платить высокие налоги на роскошь, а в начале 2013-го Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру российского гражданства Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters «Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят»

5 января 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт, а в феврале официально зарегистрировался в Саранске Фото: Maxim Zmeyev / Reuters Кроме того, актер имеет звание почетного гражданина Чеченской республики, ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP «В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»

Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости За прошедшие два года Депардье отметился в фильмах «Гражданин России», «Утраченные иллюзии», «Тайна Сен-Тропе» и «Мегрэ и таинственная девушка» Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP Следующая фотография 1 / 18 «Франция — тоскливое место»

Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика Фото: INA / Contributor / Getty Images «Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»

В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать Фото: AP В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж Фото: Luca Bruno / AP «Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»

Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос Фото: Reuters «Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»

В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда Фото: Luca Bruno / AP «Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»

Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей Фото: Matthias Rietschel / Reuters В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986) Фото: Christian Charisius / Reuters В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана Фото: Tomer Apelbaum / Reuters В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев «Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»

По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки» Фото: Mario Anzuoni / Reuters В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона Фото: Riccardo De Luca / AP «Я не только актер, но и бизнесмен»

Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото В 2012 году Жерар Депардье перебрался из Франции в Бельгию, чтобы не платить высокие налоги на роскошь, а в начале 2013-го Владимир Путин подписал указ о предоставлении актеру российского гражданства Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters «Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят»

5 января 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт, а в феврале официально зарегистрировался в Саранске Фото: Maxim Zmeyev / Reuters Кроме того, актер имеет звание почетного гражданина Чеченской республики, ему была подарена пятикомнатная квартира в Грозном Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP «В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»

Жерар Депардье и певица Зара во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в концертном зале «Россия» в Лужниках, 2018 год Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости За прошедшие два года Депардье отметился в фильмах «Гражданин России», «Утраченные иллюзии», «Тайна Сен-Тропе» и «Мегрэ и таинственная девушка» Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP Смотреть

Лаура Кеффер