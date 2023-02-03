Следком возбудил уголовное дело после видео с участием мальчика с протезами в школе Петербурга

ГСУ СК РФ по Петербургу сочло ролик с участием инвалида без ног петербургской школы уголовным хулиганством. Глава ведомства Александр Бастрыкин слышал, что видео постановочное, однако расследование поставили на контроль в центральном аппарате, сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, ролик был снят 25 января в учебном заведении Петроградского района Петербурга. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову тщательно разобраться в произошедшем и установить мотивы такого поведения несовершеннолетних.

Несколько дней назад «Ъ-СПб» рассказывал, что Прокуратура Петроградского района Петербурга проверит издевательское видео над школьником-инвалидом. Ролик было снят около недели назад в одном из учебных заведений.

Директор учреждения Елена Поварова рассказывала, что мальчик, несмотря на отсутствие ног катается на скейтборде и в 2019 году был даже отмечен одним из лучших американских скейтбордистов Тони Хоуком. Само видео она назвала «подростковой глупостью» и «попыткой заняться блогингом» со стороны учащихся, которые хорошо знакомы.

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