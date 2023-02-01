Прокуратура Петроградского района Петербурга проверит издевательское видео над школьником-инвалидом

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга заинтересовалась видеозаписью, которую сделали ученики одной из школ. На опубликованных кадрах подростки издеваются над мальчиком-инвалидом с протезами.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура также даст оценку организации работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками, принявшими участие в инциденте и их законными представителями»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео было сделано около недели назад в одном из центров образования. Директор учреждения Елена Поварова в беседе с «Фонтанкой» подчеркнула, что вражды между молодыми людьми нет, они хорошо знакомы, а запись – «попытка заняться блогингом». При этом мальчик, несмотря на отсутствие ног, катается на скейтборде и в 2019 году был даже отмечен одним из лучших американских скейтбордистов Тони Хоуком. Произошедшее госпожа Поварова назвала «подростковой глупостью».

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