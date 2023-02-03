Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 февраля

13:22. В правительстве Воронежской области опровергли заявление регионального отделения Общероссийского народного фронта о том, что в регионе «якобы отказали» в лечении добровольцу, раненному в ходе спецоперации.

«На момент консультации мужчина в срочной госпитализации и оперативном лечении не нуждался, ему было рекомендовано дальнейшее наблюдение в поликлинике. В настоящее время мужчина проходит плановое лечение в областной больнице №1. Ему проводится оперативное лечение»,— заверили в облправительстве

12:51. Жительница села Краснолипье Репьевского района взяла под опеку в многодетную семью шестерых сирот из ДНР, сообщает воронежский телеканал «Губерния».

12:05. 26-летний житель Курска, гвардии ефрейтор Расулжон Исаков погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в мэрии областного центра. Детали его гибели не раскрываются.

11:48. В Тамбовской области дети мобилизованных, которые «защищают Родину на Донбассе», смогут бесплатно посещать кружки и секции, сообщил глава региона Максим Егоров. «Услуги дополнительного образования для детей всех возрастов будут предоставляться бесплатно. Это пожелание я услышал на встрече с нашими бойцами в Белгородской области»,— написал господин Егоров в своем telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 февраля