Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 февраля

12:39. При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Советского района Курской области 24-летний рядовой Игорь Фомин.

11:02. Жители обстрелянной 30 января Поповки Курской области не хотят покидать родное село. Об этом сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман, проинспектировавший вчера ход работ по ремонту кровли крыш обстрелянных домов.

10:45. В рамках помощи подшефным Воронежской области районам ЛНР жители Новопсковского, Марковского и Меловского районов обеспечены лекарствами на первое полугодие 2023-го. Кроме того, в Минстрой РФ был направлен план ремонта социальной, дорожной, жилой и коммунальной инфраструктуры этих районов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

10:00. Дистанционная учеба в школах в девяти муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге продлится до окончания третьей четверти. Решение, ранее озвученное губернатором Вячеславом Гладковым, утверждено в ходе заседания регионального оперштаба.