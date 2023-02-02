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Путин поддержал идею создания посвященных спецоперации музеев

Президент России Владимир Путин поддержал идею создании музеев, посвященных спецоперации. Инициатива была обнародована в ходе встречи главы государства с представителями патриотических и молодежных организаций.

В ходе встречи заместитель командира поискового отряда «Новгородец» Анатолий Севостьянов рассказал о своих трех братьях и племяннике, которые находятся в зоне боевых действий на Украине. Он предложил «писать историю специальной военной операции по горячим следам».

«Идея хорошая, правильная. Если мы вспомним историю создания музеев подобного рода, она началась практически с самого начала Великой Отечественной войны. Уже тогда начали собирать материалы, которые потом были использованы и до сих пор используются в музейных собраниях наших исторических, краеведческих музеев. Поэтому, конечно, нужно это делать. Я с удовольствием поддержу»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства заявил, что сейчас необходимо собирать артефакты и информацию о том, как воюют бойцы на Украине. Также он отметил, что к этому стоит приступать с соблюдением мер безопасности.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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