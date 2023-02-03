Новаку Джоковичу отложили открытие Америки

Новак Джокович сможет выступить на стартующем в конце августа Открытом чемпионате США, но почти наверняка не сыграет на мартовских турнирах категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами. Это стало ясно после того, как американское правительство продлило до 11 мая запрет на въезд в страну иностранцев, не привитых от коронавируса, пообещав отменить данное правило после истечения этого срока. Таким образом, лидерство 35-летнего серба в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которое он вернул себе после победы на Australian Open, находится под угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новаку Джоковичу в ближайшие два месяца для сохранения звания первой ракетки мира придется рассчитывать не столько на самого себя, сколько на неудачи своих конкурентов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новаку Джоковичу в ближайшие два месяца для сохранения звания первой ракетки мира придется рассчитывать не столько на самого себя, сколько на неудачи своих конкурентов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Завершившийся в прошлое воскресенье Открытый чемпионат Австралии кардинальным образом отразился на положении в первой десятке сильнейших теннисистов мира. Свою прежнюю позицию там сохранил лишь канадец Феликс Оже-Альяссим, оставшийся седьмым, а россиянин Даниил Медведев, например, вообще выбыл из топ-10, уступив там место британцу Кэмерону Норри. Но самое главное, конечно, заключается в том, что во главе рейтинга АТР снова оказался Новак Джокович, сменивший на первом месте Карлоса Алькараса. Сейчас идет уже 374-я «лидерская» неделя серба, который провел в качестве первой ракетки мира 36% времени своей профессиональной карьеры.

До знакового рубежа — 400 недель — Джоковичу остается ровно полгода. Историческое достижение он может отпраздновать 31 июля, но для этого, естественно, нужно, чтобы его никто не опередил. Тем временем американское правительство объявило о продлении до 11 мая запрета на въезд в страну не привитых от коронавируса иностранцев, пообещав отменить данное правило после истечения этого срока. То есть на US Open, который стартует 28 августа, Джокович сыграть сможет, а вот на обязательных весенних состязаниях категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе (8–19 марта) и Майами (22 марта — 2 апреля) — нет.

Все это, конечно, усложняет задачу Джоковича, хотя в борьбе за лидерство он по-прежнему остается явным фаворитом. Дело в том, что в прошлом сезоне он также не играл в Индиан-Уэллсе и Майами, то есть сейчас не потеряет там ни одного рейтингового очка (см. справку). Более того, до начала грунтового сезона сербу требуется защитить всего 90 баллов, начисленных ему год назад за выступление в Дубае, где он выбыл в четвертьфинале и, кстати, уступил первое место Даниилу Медведеву. А вот у преследователей Джоковича очки будут постепенно сгорать. И прежде всего это касается его ближайшего преследователя испанца Карлоса Алькараса, который сейчас отстает от серба на 340 баллов, но в феврале 2022 года победил на грунтовом турнире категории 500 в Рио-де-Жанейро, а затем дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе и сенсационно взял титул в Майами, набрав за два месяца 1860 очков.

Более опасным конкурентом Джоковича на данный момент является Стефанос Циципас. Грек уступает лидеру 875 очков, но в феврале и марте должен защищать не так уж много — 660 баллов, поскольку год назад в Индиан-Уэллсе проиграл уже в 1/16 финала, а в Майами — в 1/8 финала. То есть очный спор между ними за первое место, который имел место в финале Australian Open, фактически трансформировался в заочную форму. Скорее всего, эти два теннисиста не пересекутся ни на турнире категории 500 в Роттердаме (13–19 февраля), где Джокович не заявлен, но, правда, еще может попросить wild card, ни в Дубае (27 февраля — 4 марта), поскольку Циципас, в отличие от него, в эти сроки планирует выступить в Акапулько.

Что касается трех сильнейших российских игроков, которые входят в число 15 лучших в мире, то перед ними на данный момент открываются разные перспективы. Скажем, Карен Хачанов, которому в феврале и марте требуется защитить лишь 110 очков, имеет все шансы вернуться в первую десятку. По силам это и Даниилу Медведеву, набравшему в прошлом году за «отчетный период» 405 очков. Но ему, по предварительным прикидкам, требуется «выстрелить» хотя бы на одном из четырех крупных турниров — в Роттердаме, Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами — и показать достаточно высокие результаты хотя бы еще на двух. Труднее будет подняться выше Андрею Рублеву, который сейчас стоит пятым. Он в прошлый раз выдал превосходную февральскую серию — был в полуфинале Роттердама, затем победил в Марселе и Дубае, да и в Индиан-Уэллсе сыграл полуфинал, набрав 1300 очков.

Евгений Федяков